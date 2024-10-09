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Над Ростовской и Брянской областями сбили более 20 беспилотников

Губернатор Голубев: силы ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ над Ростовской областью

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые залетели в Ростовскую область со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале. По его словам, один дрон был сбит в районе Новошахтинска и еще девять на юго-западе региона.

«В результате падения обломков в Кагальницком районе возник ландшафтный пожар, который был оперативно потушен дежурно-спасательными службами», — написал Голубев.

По его данным, в результате отражения атаки дронов никто не пострадал.

В 3:02 мск губернатор сообщал, что в окрестностях Новошахтинска была уничтожена воздушная цель — беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

В ночь на 9 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО сбили сначала два, потом шесть и еще четыре дрона ВСУ над территорией региона.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Путин заявил о необходимости искать средства поражения дронов.

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Атаки БПЛА на Россию
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