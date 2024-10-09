Ростовский губернатор сообщил об уничтожении воздушной цели над регионом

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали воздушную цель в небе над Ростовской областью — в окрестностях Новошахтинска. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Около полуночи в районе Новошахтинска подразделения противовоздушной обороны уничтожили воздушную цель, по предварительным данным, беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — отметил он в 3:02 мск.

Обошлось без пострадавших и разрушений, уточнил Голубев.

В небе над Брянской областью ночью уничтожили уже более 10 дронов Вооруженных сил Украины. На местах работают оперативные и экстренные службы, информировал губернатор Александр Богомаз.

Еще один беспилотник украинской армии ликвидировали над Краснодарским краем.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Путин заявил о необходимости искать средства поражения дронов.