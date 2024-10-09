В Израиле придумали, как защитить танки от дронов

Израильский оборонный подрядчик Rafael модернизировал систему активной танковой защиты Trophy — верхняя часть бронетехники теперь неуязвима для дронов и ракет. Об этом сообщает Defense News.

Представители компании продемонстрировали свою разработку в ходе брифинга перед выставкой вооружений в Вашингтоне. Там показали видеозапись испытания системы, которая уничтожила дрон, летящий к башне бронированной машины с большой высоты.

По заявлениям подрядной организации, система прошла многочисленные циклы разработки с момента первого применения более десяти лет назад. При этом она отказалась уточнить, каким образом работает это улучшение, пишет Defense News.

Система Trophy используется на израильских танках Merkava Mark 3 и 4 и израильском бронетранспортере Namer. Также она установлена на американских танках Abrams и была испытана на бронетранспортерах Stryker и боевых машинах Bradley. В феврале 2021 года Rafael подписала соглашение с Германией на оснащение танков Leopard 2, отмечает издание.

До этого «Уралвагонзавод» информировал о вводе в серийное обращение российских танков, оснащенных системами радиоэлектронной борьбы против дронов.

Ранее сообщалось, что в Баку покажут оружие для защиты от роя дронов.