Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Израиле придумали, как защитить танки от дронов

Defense News: в Израиле модернизировали систему танковой защиты Trophy

close
Baz Ratner/AP

Израильский оборонный подрядчик Rafael модернизировал систему активной танковой защиты Trophy — верхняя часть бронетехники теперь неуязвима для дронов и ракет. Об этом сообщает Defense News.

Представители компании продемонстрировали свою разработку в ходе брифинга перед выставкой вооружений в Вашингтоне. Там показали видеозапись испытания системы, которая уничтожила дрон, летящий к башне бронированной машины с большой высоты.

По заявлениям подрядной организации, система прошла многочисленные циклы разработки с момента первого применения более десяти лет назад. При этом она отказалась уточнить, каким образом работает это улучшение, пишет Defense News.

Система Trophy используется на израильских танках Merkava Mark 3 и 4 и израильском бронетранспортере Namer. Также она установлена на американских танках Abrams и была испытана на бронетранспортерах Stryker и боевых машинах Bradley. В феврале 2021 года Rafael подписала соглашение с Германией на оснащение танков Leopard 2, отмечает издание.

До этого «Уралвагонзавод» информировал о вводе в серийное обращение российских танков, оснащенных системами радиоэлектронной борьбы против дронов.

Ранее сообщалось, что в Баку покажут оружие для защиты от роя дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами