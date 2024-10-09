Еще четыре беспилотника уничтожили над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны Минобороны России выявили и ликвидировали еще четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Еще четыре вражеских беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он в 3:28 мск.

Богомаз добавил, что на местах работают оперативные и экстренные службы. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

До этого губернатор Брянской области информировал, что в небе над регионом уничтожили еще восемь беспилотников украинской армии.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Путин заявил о необходимости искать средства поражения дронов.