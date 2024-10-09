Еще шесть украинских дронов ликвидировали над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны Минобороны России выявили и уничтожили еще шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ в небе над Брянской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Еще шесть беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ», — проинформировал Богомаз.

Губернатор сообщил, что пострадавших и разрушений нет. Сейчас на месте происшествия организована работа экстренных и оперативных служб, резюмировал Богомаз.

До этого губернатор Брянской области сообщал, что в небе над регионом уничтожили еще два дрона ВСУ. Такие публикации выходили в его Telegram-канале в 0:39 мск и 2:05 мск.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на Украине приостановили производство беспилотников.