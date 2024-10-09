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В Северной Корее назначили нового министра обороны

ЦТАК: новым министром обороны КНДР стал Но Гван Чхоль

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KCNA/Reuters

Новым министром обороны Северной Кореи назначен Но Гван Чхоль. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На 11-й сессии Верховного народного собрания (ВНС) КНДР 14-го созыва были произведены и другие кадровые перестановки в правительстве. Так, министром государственного контроля над строительством стал Ли Ман Су, а председателем Государственного комитета по науке и технике — Ким Сон Бин.

До этого главой оборонного ведомства Северной Кореи был Кан Сун Нам.

8 октября лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея ускорит строительство обладающей серьезной ядерной силой военной сверхдержавы. По его словам, нарушение стратегического баланса на Корейском полуострове приведет к войне, поэтому политика Пхеньяна направлена на обладание таким оружием, которое позволяет сдерживать противника и контролировать ситуацию в регионе.

4 октября Ким Чен Ын заявил, что КНДР применит все доступные силы для того, чтобы защитить свой суверенитет в случае нападения извне.

Ранее КНДР впервые опубликовала кадры секретного объекта по обогащению урана.

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