Пять генералов СК и ФСИН заняли высокие руководящие должности

Пять генералов различных силовых ведомств, в том числе Следственного комитета (СК) и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), назначены на высокие руководящие должности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, на должность начальника главного управления ФСИН по Красноярскому краю был назначен генерал-майор внутренней службы Антон Ефаркин. Главой следственного управления СК России по Карачаево-Черкесии стал генерал-майор юстиции Николай Щепкин — на этом посту он проведет пять лет. На пост руководителя следственного управления СК РФ по Карелии назначен генерал-майор юстиции Евгений Швец; начальником следственного управления СК России по Курганской области стал генерал-майор юстиции Богдан Францишко, а главой следственного управления СК РФ по Омской области — генерал-майор юстиции Виталий Батищев.

7 октября агентство РИА Новости сообщало об увольнении в России сразу восьми генералов, представлявших различные ведомства, включая Следственный комитет, МЧС и ФСИН.

Ранее в Краснодаре осудили экс-начальника регионального управления МЧС РФ.