Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пять генералов СК и ФСИН заняли высокие руководящие должности

РИА Новости: пять генералов СК и ФСИН заняли высокие руководящие должности

close
Максим Блинов/РИА Новости

Пять генералов различных силовых ведомств, в том числе Следственного комитета (СК) и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), назначены на высокие руководящие должности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, на должность начальника главного управления ФСИН по Красноярскому краю был назначен генерал-майор внутренней службы Антон Ефаркин. Главой следственного управления СК России по Карачаево-Черкесии стал генерал-майор юстиции Николай Щепкин — на этом посту он проведет пять лет. На пост руководителя следственного управления СК РФ по Карелии назначен генерал-майор юстиции Евгений Швец; начальником следственного управления СК России по Курганской области стал генерал-майор юстиции Богдан Францишко, а главой следственного управления СК РФ по Омской области — генерал-майор юстиции Виталий Батищев.

7 октября агентство РИА Новости сообщало об увольнении в России сразу восьми генералов, представлявших различные ведомства, включая Следственный комитет, МЧС и ФСИН.

Ранее в Краснодаре осудили экс-начальника регионального управления МЧС РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами