Еще один украинский беспилотник уничтожили в небе над Брянской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в 02:05 по московскому времени.

Богомаз поблагодарил российские подразделения ПВО за защиту региона.

В 00:39 губернатор сообщил об уничтожении первого беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности к нарушению российского воздушного пространства, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.