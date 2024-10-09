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Израиль атаковал главный водоканал на юге Ливана

ВВС Израиля нанесли удар по главному водоканалу на юге Ливана

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Самолеты военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли удар по главному водоканалу, питающемуся от реки Литани и снабжающему шесть тысяч гектаров сельскохозяйственных земель на юге Ливана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление управляющей компании Литани.

В сообщении уточняется, что водоканал идет в направлении ирригационного проекта Касимия в районе Арзи. По данным управляющей компании, пропускная способность канала составляет 260 тысяч кубических метров воды в сутки.

В заявлении действия Израиля названы преступлением, нарушающим международное гуманитарное право. Отмечается, что властями Ливана предприняты меры по предотвращению затопления сельскохозяйственных земель и дорог. Кроме того, будут предприняты меры для восстановления подачи воды.

8 октября ВВС Израиля нанесли удар по многоэтажному зданию в центральном районе Дамаска. Ливанский полевой источник также сообщал агентству РИА Новости, что Израиль нанес два удара по южному пригороду Бейрута.

146-я бронетанковая дивизия «Ха-Мапац» армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 7 октября начала «ограниченные, локализованные, целевые оперативные действия» против объектов и инфраструктуры шиитской организации «Хезболла» на юго-западе Ливана.

Ранее было названо количество ракет, выпущенных за день со стороны Ливана по Израилю.

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