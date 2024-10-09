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В Британии заявили о приближении войск РФ к ключевым логистическим пунктам ВСУ

Меркурис: войска РФ приближаются к ключевым логистическим пунктам ВСУ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Британский эксперт Александр Меркурис заявил в своем блоге на YouTube, что российские военные приближаются к главным логистическим центрам украинских войск.

Меркурис отметил, что Вооруженные силы РФ ускоряли свое продвижение в течение нескольких месяцев.

«Они сейчас достигают ключевых логистических пунктов», — сказал эксперт.

По его мнению, мысли о том, что Украина может выиграть конфликт на истощение против России, является опасной фантазией.

Меркурис ранее заявлял о признании украинскими военными того факта, что им грозит поражение. По словам эксперта, солдаты Вооруженных сил Украины понимают, что на передовой складывается катастрофическая ситуация.

3 октября издание «Страна.ua» писала, что российские войска взятием Угледара отодвинули украинские подразделения от логистических узлов на юге страны. В статье отмечалось, что на южном участке фронта Угледар был одним из сильнейших укрепрайонов и его взятие облегчает осуществление общего замысла для войск РФ.

Ранее эксперт объяснил, зачем ВСУ строят укрепления в Днепропетровской области.

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