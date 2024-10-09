Названо количество ракет, выпущенных за день со стороны Ливана по Израилю

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала дня зафиксировала запуск около 180 снарядов со стороны Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Отмечается, что данные приводятся по состоянию на 23:00 мск.

Около полудня израильский город Хайфа подвергся масштабной ракетной атаке со стороны Ливана. За полчаса по населенному пункту было выпущено более 100 ракет. Сколько из них было перехвачено — не уточняется.

8 октября сообщалось, что Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по многоэтажному зданию в центральном районе Дамаска. В результате атаки есть пострадавшие. Некоторых не удалось спасти.

Во вторник ЦАХАЛ сообщил, что за минувшие сутки со стороны Ливана по территории Израиля было запущено около 130 ракет. Отмечается, что часть из них удалось перехватить, еще часть упала в округе Нижняя Галилея. Во время отражения атак в Израиле действовали сигналы воздушной тревоги.

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля объявила об ограниченных наземных рейдах в южном Ливане против «Хезболлы». Израильская армия заявила о «локализованных, целевых сухопутных» операциях в деревнях, расположенных близко к границе, которые представляют непосредственную угрозу для израильских населенных пунктов.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.