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Российские ВКС нанесли удары по сирийским боевикам

ЦВПС: российская боевая авиация нанесла удар по боевикам в Сирии

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Министерство обороны России

Российская боевая авиация нанесла удар по боевикам в Сирии, поблизости от зоны Эт-Танф. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитана первого ранга Олега Игнасюка.

«Командованием вооруженных сил Сирии при поддержке российской группировки войск (сил) продолжается проведение разведывательно-поисковых действий в горно-пустынных районах провинций Хомс и Дейр-Эз-Зор. За прошедшие сутки ВКС России нанесли удары по двум выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф», — сообщил Игнасюк.

До этого глава СВР Сергей Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ заявил, что Служба внешней разведки России зафиксировала в Сирии многочисленные контакты эмиссаров Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины с лидерами террористических группировок.

Ранее Украина договорилась с террористами в Сирии об открытии нового фронта против РФ.

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