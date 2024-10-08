Российские ВКС нанесли удары по сирийским боевикам

Российская боевая авиация нанесла удар по боевикам в Сирии, поблизости от зоны Эт-Танф. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитана первого ранга Олега Игнасюка.

«Командованием вооруженных сил Сирии при поддержке российской группировки войск (сил) продолжается проведение разведывательно-поисковых действий в горно-пустынных районах провинций Хомс и Дейр-Эз-Зор. За прошедшие сутки ВКС России нанесли удары по двум выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф», — сообщил Игнасюк.

До этого глава СВР Сергей Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ заявил, что Служба внешней разведки России зафиксировала в Сирии многочисленные контакты эмиссаров Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины с лидерами террористических группировок.

Ранее Украина договорилась с террористами в Сирии об открытии нового фронта против РФ.