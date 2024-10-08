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В ДНР сообщили, что российские войска активно продвигаются в Дзержинске

Кимаковский сообщил, что российские войска взяли под контроль центр Дзержинска

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Evgeniy Maloletka/AP

Российские войска взяли под контроль центр и многоэтажную застройку Дзержинска (украинское название Торецк). Об этом в эфире телеканала »Россия 24» заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Наши ребята продвигаются сразу в нескольких направлениях. Первое направление — это от шахты «Северная» вдоль железной дороги, это для северного охвата города. Также от этой же шахты наши ребята двинулись в центр города, захватив фактически всю многоэтажную застройку», — заявил Кимаковский.

Дзержинск является крупным укрепленным населенным пунктом, в котором Вооруженные силы Украины выстраивали оборону на протяжении многих лет. Также этот город является крупным железнодорожным узлом и промышленным центром.

До этого российские военнослужащие продвинулись у Часова Яра и в Торецке на территории Донецкой народной республики (ДНР).

Авторы канала «Операция Z: Военкоры Русской весны» заявили, что российские солдаты продвинулись на юге от Часова Яра. По их информации, ВС РФ смогли занять территории вдоль лесополосы южнее Ивановского на глубину 1,45 км.

Ранее украинский пленный заявил, что в ВСУ забирают безруких и безногих.

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