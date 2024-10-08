ВСУ обстреляли город Шебекино

Город Шебекино попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате обстрела пострадала женщина. С осколочными ранениями плеча и бедра ее доставляют в городскую больницу №2 Белгорода.

Губернатор добавил, что в Шебекино были повреждены административное здание и цех производственного предприятия. Осколками посечены 10 легковых автомобилей, в 15 частных домовладениях пробиты кровли, выбиты окна и посечены заборы.

Гладков отметил, что информация о последствиях уточняется. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток.

Утром 8 октября Гладков сообщил, что украинские войска атаковали два населенных пункта региона с помощью дронов.

По словам губернатора, в городе Шебекино под удар беспилотника попала «ГАЗель», в результате чего ранения получили два человека — супружеская пара. Их доставили в областную клиническую больницу.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.