В Белом доме анонсировали новый пакет помощи Украине

Соединенные Штаты на неделе объявят о выделении нового пакета помощи Украине. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс, передает РИА Новости.

«Мы все еще обсуждаем, как будет складываться наше взаимодействие «Рамштайн». Наша приверженность оказанию поддержки Украине — важнейшая часть этого процесса, и она остается неизменной, включая объявления о новых мерах в части оказания военной и финансовой поддержки», — заявила Саймонс.

Заявление прозвучало на фоне отказа президента Соединенных Штатов Джо Байдена приехать в Германию на переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем. Причиной отмены визита называют риски из-за надвигающегося на США урагана «Милтон».

До этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте ушел от ответа на вопрос о том, сможет ли Украина вступить в альянс, если не сумеет вернуть себе утраченные территории.

Ранее в МИД России заявили, что Вашингтон навязал Европе членство Украины в НАТО.