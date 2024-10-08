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Лавров отреагировал на предложение Фицо ударить ракетами по Брюсселю

Лавров призвал прислушаться к идее Фицо обстрелять ракетами Брюссель

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МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал европейцев прислушаться к идее премьер-министра Словакии Роберта Фицо обстрелять ракетами Брюссель. Об этом сообщает ТАСС.

«Он умный, порядочный человек, честный политик. Там таких немного. Надо слушать то, что он говорит, и слышать», — заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что в современную эпоху на Западе осталось очень мало политиков, подобных Роберту Фицо.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил ударить ракетами по Брюсселю.

Так он прокомментировал требования политиков европейских стран разрешить Украине бить дальнобойным оружием вглубь России. Также 7 октября Фицо во время встречи со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем заявил о негативном отношении к Киеву в НАТО, однако пообещал поддержать стремление республики в Евросоюз.

Ранее Фицо оценил шансы кандидатов в президенты США завершить конфликт на Украине.

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