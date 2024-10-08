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В ДНР рассказали о создании клещей для ВСУ в Кураховке и Селидово

Советник главы ДНР Кимаковский рассказал о создании клещей для ВСУ в Кураховке

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Thomas Peter/Reuters

Российские войска готовят окружение для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кураховке и Селидово. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский в интервью Первому каналу.

По его словам, в текущий момент создается несколько клещей. Например, противник уже выводит военнослужащих из Кураховки, а оттуда — попробует вывести в дальнейшем, ведь там клещи. Он добавил, что окружение также наблюдается вокруг Селидова.

Кимаковский добавил, что после отступления из Угледара украинские войска пытаются создать укрепрайоны в Богоявленке и Новоукраинке.

5 октября сообщалось, что украинские военные начали выводить группы с позиций в районах населенных пунктов Горняк и Кураховка.

Отмечается, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выходят из-под огня малыми группами, но при этом теряют личный состав под ударами артиллерии.

3 октября Минобороны сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее подразделения группировки «Восток» нанесли поражение трем бригадам ВСУ.

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Операция на Украине
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