Нетаньяху сообщил об уничтожении двух преемников Насраллы

Израиль ликвидировал уже двух преемников лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Об этом в своем обращении к жителям Ливана заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает канцелярия израильского лидера.

«Мы ослабили возможности «Хезболлы», уничтожили тысячи террористов, включая самого Насруллу, его преемника и преемника преемника. Сегодня «Хезболла» слабее, чем была в течение многих лет», — заявил он.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

«Хезболлу» поддержал Иран, запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Жестокий конфликт в регионе продолжается больше года, в его орбиту постепенно вовлекаются соседние страны.

Ранее Эрдоган заявил, что Нетаньяху будет остановлен человечеством, как Гитлер.