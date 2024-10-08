Украинский беспилотник уничтожили над Курской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Курской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

«Уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал он.

Днем сообщалось, что дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области.

Утром 8 октября Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили над территорией России за прошедшую ночь 16 беспилотников ВСУ.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Минобороны назвало число сбитых за ночь дронов над регионами РФ.