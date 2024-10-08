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На Украине задержали главу медкомиссии за получение взяток от призывников

Полиция Украины задержала главу МСЭК за получение взяток от призывников

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Shutterstock/Mehaniq

На Украине в суд передали дело главы медико-социальной экспертизы (МСЭК) Киевской области, который подозревается в коррупции на теме мобилизации. Об этом сообщает «Страна.ua».

По информации правоохранительных органов, он помогал украинским призывникам оформить инвалидность для получения отсрочки и дальнейшего выезда за пределы Украины.

В сентябре стало известно, что Минобороны Украины разработало законопроект, который разрешает будущим солдатам становиться на воинский учет онлайн и без прохождения медкомиссии.

24 сентября стало известно, что в сети выставили на продажу базу данных украинских призывников. «Продавец», который добыл список, просит €3 тыс. или «что-либо интересное» за 678 тыс. строк данных. В списках есть ФИО, даты рождения, адреса регистрации, телефонные номера и указание на городской военкомат, к которому относится кандидат на прохождение службы.

Ранее Борис Джонсон призвал к массовой мобилизации на Украине.

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