В США предположили, что Израиль не станет бить по ядерным объектам Ирана

Израиль, по всей видимости, не станет наносить удары по ядерным объектам Ирана в качестве ответного удара. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на бывших и нынешних высокопоставленных израильских чиновников.

Авторы статьи предположили, что израильские военные сосредоточат свое внимание на военных базах, разведывательных и командных центрах Ирана.

NYT отмечает, что ядерные объекты в качестве целей было решено сохранить на тот случай, если Иран пойдет на дальнейшую эскалацию конфликта.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

«Хезболлу» поддержал Иран, запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее в ЦРУ раскрыли детали подготовки Израиля к ответному удару по Ирану.