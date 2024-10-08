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Ракетный удар ВСУ полностью разрушил дом в Херсонской области

Сальдо: ракета ВСУ разрушила частное домовладение в селе Красное

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Телеграм-канал «Владимир Сальдо»

Частный дом в селе Красное в Скадовском районе Херсонской области оказался полностью разрушен в результате ракетной атаки украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Пострадали два мальчика 2010 и 2012 годов рождения, которые играли в соседнем дворе в момент удара. У них легкие осколочные ранения», — рассказал глава области.

По его словам, детей отвезли в районную клинику, где им оказали помощь. Он подчеркнул, что жизни пострадавших находятся вне опасности.

7 октября Следственный комитет сообщил о покушении на начальника районного отдела полиции в Херсонской области. По данным следствия, инцидент произошел приблизительно в 10:40 мск на территории площадки у магазина «Троя» в поселке городского типа Новотроицкое. В результате детонации устройства начальник ОМВД России «Новотроицкое» получил минно-взрывную травму.

Ранее Сальдо обвинил ВСУ в уничтожении мирных жителей в Херсоне.

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