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Израильские войска ударили по пригороду Бейрута

РИА Новости: ВВС Израиля нанесли два удара по южному пригороду Бейрута

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Ammar Awad/Reuters

Военно-воздушные силы Израиля нанесли два удара по южному пригороду Бейрута. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанский полевой источник.

По словам источника, удар был нанесен недалеко от района, где расположена больница «Сахель».

7 октября отмечалась годовщина начала конфликта между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем. В прошлом году тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ израильские войска начали наземную операцию. Ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Операция продолжается до сих пор и вышла за пределы Израиля. 23 сентября 2024 года израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера».

7 октября 146-я бронетанковая дивизия «Ха-Мапац» Армии обороны Израиля начала «ограниченные, локализованные, целевые оперативные действия» против объектов и инфраструктуры шиитской организации «Хезболла» на юго-западе Ливана.

Ранее в Ливане заявили о готовности отражать атаки Израиля.

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Операция Израиля в Ливане
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