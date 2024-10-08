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Военный эксперт прокомментировал прорыв ВС РФ под Кременной

Военэксперт Леонков: полное взятие под контроль ЛНР возможно уже в этом году

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал новость о прорыве обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кременной. По его мнению, если ВСУ не смогут купировать наступательные действия российских подразделений, полное взятие под контроль Луганской народной республики (ЛНР) возможно уже в этом году.

«Кременная долгое время была районом, где велись позиционные бои. Дело в том, что проломить оборону ВСУ с наскока было сложно: противник пользовался укрепсооружениями, а также лесным массивом, где возможно скрытно перемещаться и использовать тактику кочующей артиллерии», — отметил эксперт.

Сейчас, по его словам, прорыв ВС России на этом направлении стал возможным, поскольку украинское командование, посчитав данный участок «спокойным», перебросило подразделения в Курскую область.

8 октября подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские войска прорвали оборону ВСУ и приступили к взятию Серебрянки и Григоровки. Он уточнил, что силы РФ продвинулись юго-западнее Кременной.

До этого стало известно, что российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Гродовка в Донецкой народной республике (ДНР). Поселок удалось отбить в результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр».

Ранее российские войска ударили «Кинжалами» по аэродромам ВСУ.

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