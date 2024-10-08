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Взятые в плен в Курской области украинские разведчики отказались от обмена

РИА Новости: взятые в плен в Курской области солдаты ВСУ отказались от обмена

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Stringer/Reuters

Взятые в плен в Курской области украинские разведчики отказались от обмена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеозапись.

По словам одного из пленных разведчиков, он был мобилизован в Черниговской области, другой сообщил, что он из Житомира.

«Складывайте оружие… Пусть сдаются и хотя бы живыми выйдут. [Если] В обмен уйду — потом опять отправят. <...> Если можно остаться — лучше бы у вас», — рассказал военнопленный.

Представитель российских силовых структур отметил, что оба захваченных десантника отказались от обмена и призвали украинских солдат складывать оружие.

До этого пленный украинский военнослужащий Юрий Марсюк говорил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимает в ряды армии инвалидов, которым ампутировали руки или ноги.

По словам пленного бойца, сейчас в ВСУ наблюдается неукомплектованность и колоссальная нехватка живой силы. В связи с этим командование формирует отдельные соединения, состоящие фактически из инвалидов.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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