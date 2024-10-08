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На Западе рассказали о новом способе ударов России по объектам ВСУ

NYT: Российская армия нашла новый способ ударов по объектам ВСУ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные нашли новый способ наносить удары по объектам ВСУ. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Отмечается, что в последнее время российские войска все чаще используют беспилотники для атак по украинским объектам, что «по мнению военных экспертов, является стратегией прощупывания и истощения украинских ПВО перед началом более мощных воздушных атак».

«Ударные беспилотники относительно недороги и могут стоить всего несколько тысяч долларов в производстве. Но ракеты-перехватчики, которые иногда используются для их сбивания, стоят значительно дороже», — говорится в материале.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские войска нанесли групповой удар гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» по военным аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВС России нанесли удар по складу и цеху по производству беспилотников для нужд. Были уничтожены военнослужащие и техника ВСУ в 142-х районах.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

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