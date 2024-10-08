Российские военные из группировки войск «Восток» взяли под свой контроль населенный пункт Золотая Нива, расположенный в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке.

Отмечается, что также подразделения «Востока» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и территориальной обороны в районах Доброволья, Великой Новоселки, Новополя и Зеленого Поля в ДНР.

Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады украинской армии.

В результате противник потерял до 115 военных, боевую машину пехоты, БТП М113 американского производства и самоходную артустановку Caesar французского производства.

Утром 8 октября российское оборонное ведомство информировало, что российские военные из группировки «Восток» улучшают свое тактическое положение по всей линии соприкосновения, уничтожая отступающие из Угледара части ВСУ.

Также военный РФ с позывным «Фауст» рассказал, что бойцы 110-й бригады «Южной» группировки войск уничтожили подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое перепутало российских солдат со своими сослуживцами.

Ранее российский лейтенант под обстрелами захватил и удержал пулеметное гнездо ВСУ.