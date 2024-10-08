ВС Ирана определили все необходимые цели на территории Израиля

Вооруженные силы Ирана полностью готовы к возможному ответу Израиля на недавнюю иранскую ракетную атаку. Подробности рассказал министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

Он отметил, что иранская армия готова к любому развитию событий.

«Наши вооруженные силы находятся в полной [боевой] готовности и определили все необходимые цели. В то же время наша политика направлена на прекращение войны», — заявил он.

23 сентября 2024 года Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» против шиитского движения «Хезболла» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». «Хезболлу» поддержал Иран, в первые дни запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

7 октября министр обороны США Ллойд Остин обсудил по телефону с главой министерства обороны Израиля Йоавом Галантом «дестабилизирующие действия» Ирана на Ближнем Востоке, а также военные операции в Ливане и секторе Газа.

Ранее в ЦРУ раскрыли детали подготовки Израиля к ответному удару по Ирану.