На Украине рассказали, куда могут отойти ВСУ из Угледара

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал «РБК-Украине», что украинским военным придется отступать к Курахово, если российские войска продолжат оказывать давление.

«Если враг сможет сохранить такое давление, нам придется отходить ближе к Курахово, чтобы с новых участков держать оборону и пытаться остановить Россию. Курахово станет мощным защитным редутом», — пояснил Мусиенко.

Он выразил уверенность, что украинские военные смогут удержать фронт, несмотря на тактический кризис.

До этого подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и приступили к взятию Серебрянки и Григоровки.

Он уточнил, что силы РФ продвинулись юго-западнее населенного пункта Кременная.

6 октября стало известно, что российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Гродовка в Донецкой народной республике.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.