ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что украинские войска атаковали два населенных пункта региона с помощью дронов.

По словам Гладкова, в городе Шебекино под удар беспилотника попала «ГАЗель», в результате чего ранения получили два человека — супружеская пара. Их доставили в областную клиническую больницу.

Также в селе Черемошное после атаки дрона-камикадзе сгорел торговый объект.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», — добавил Гладков.

До этого Гладков сообщал, что заместитель губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин и глава Губкинского городского округа Михаил Лобзанов вступили в добровольческий отряд «Барс—Белгород».

Губернатор рассказал, что бойцы добровольческого отряда будут получать по меньшей мере 80 тысяч рублей ежемесячно. Соответствующие средства будут выделены от Минобороны РФ и регионального бюджета.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.