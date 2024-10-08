ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что украинские войска атаковали два населенных пункта региона с помощью дронов.
По словам Гладкова, в городе Шебекино под удар беспилотника попала «ГАЗель», в результате чего ранения получили два человека — супружеская пара. Их доставили в областную клиническую больницу.
Также в селе Черемошное после атаки дрона-камикадзе сгорел торговый объект.
«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», — добавил Гладков.
До этого Гладков сообщал, что заместитель губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин и глава Губкинского городского округа Михаил Лобзанов вступили в добровольческий отряд «Барс—Белгород».
Губернатор рассказал, что бойцы добровольческого отряда будут получать по меньшей мере 80 тысяч рублей ежемесячно. Соответствующие средства будут выделены от Минобороны РФ и регионального бюджета.
Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.