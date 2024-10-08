Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали Шебекино и Черемошное с помощью дронов

close
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что украинские войска атаковали два населенных пункта региона с помощью дронов.

По словам Гладкова, в городе Шебекино под удар беспилотника попала «ГАЗель», в результате чего ранения получили два человека — супружеская пара. Их доставили в областную клиническую больницу.

Также в селе Черемошное после атаки дрона-камикадзе сгорел торговый объект.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», — добавил Гладков.

До этого Гладков сообщал, что заместитель губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин и глава Губкинского городского округа Михаил Лобзанов вступили в добровольческий отряд «Барс—Белгород».

Губернатор рассказал, что бойцы добровольческого отряда будут получать по меньшей мере 80 тысяч рублей ежемесячно. Соответствующие средства будут выделены от Минобороны РФ и регионального бюджета.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами