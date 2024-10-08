Мэр Энергодара рассказал о спровоцированных ВСУ пожарах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение лета активно атаковали территорию вокруг прифронтового Энергодара, намеренно вызывая природные пожары. Об этом сообщил ТАСС мэр города Эдуард Сеновоз.

По его словам, пожары были в черте города, они были весьма масштабны. Дополнительная сложность в ликвидации огня состояла в том, что линия боевого соприкосновения находится в непосредственной близости от Энергодара, пожарные не везде могут пройти. В конечном итоге пришлось перекрывать пламя уже в непосредственной близости от города.

Сеновоз рассказал, что украинские военные искусственно создавали эту ситуацию, нападали на пожарных. На место ЧП приезжали пожарные машины, и ВСУ наносили беспилотниками по ним удары.

Мэр подчеркнул, что в критические моменты к ликвидации пожаров добровольно подключалось население города. При этом Сеновоз отметил, что власти не могут привлекать большое количество гражданского населения для такого дела, но люди все-равно помогали. В конце-концов с ситуацией справиться удалось.

Ранее в Энергодаре взорвали машину главы охраны ЗАЭС.