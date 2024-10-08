Украинский пленный заявил, что в ВСУ забирают безруких и безногих

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимает в ряды армии инвалидов, которым ампутировали руки или ноги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пленного украинского военнослужащего Юрия Марсюка.

По словам пленного бойца, сейчас в ВСУ наблюдается неукомплектованность и колоссальная нехватка живой силы. В связи с этим командование формирует отдельные соединения, состоящие фактически из инвалидов. Марсюк отметил, что граждан с ограниченными возможностями распределяют в 30-ю и 31-ю бригады ВСУ.

Также военнопленный рассказал о мобилизации на Украине с вручением повесток на улице.

«Иду в магазин. Мне говорят: иди сюда — сразу повестку. Не придешь — штраф. Я и не пришел. Меня дома изловили. Еще раз не придешь? Пришлось мне идти», — сказал Марсюк.

В августе пленный военнослужащий ВСУ Владислав Спицкий заявил, что на одном из участков фронта в районе Торецка (Дзержинска) на Горловском направлении оборону держало украинское подразделение, в составе которого в основном инвалиды и пенсионеры. Боец отметил, что к линии боевого соприкосновения военные были переброшены из тыла.

Ранее на Украине инвалида признали годным к военной службе.