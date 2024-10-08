Российская армия приступила к освобождению еще двух населенных пунктов

Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и приступили к взятию Серебрянки и Григоровки. Об этом сообщил в интервью РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что силы РФ продвинулись юго-западнее населенного пункта Кременная.

6 октября стало известно, что российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Гродовка в Донецкой народной республике. Поселок удалось отбить в результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр».

Гродовка располагается на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка. За ним открывается путь на Покровск — один из крупнейших и стратегически важных населенных пунктов для украинских войск на западе ДНР.

1 октября российскими войсками был взят город Угледар в ДНР. Полковник в отставке Андрей Кошкин заявлял, что ВСУ после отступления из Угледара больше внимания станут уделять вопросам обороны.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поздравил отличившихся при взятии Гродовки военных.