Белгородские чиновники вступили в добровольческий отряд

Заместитель губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин и глава Губкинского городского округа Михаил Лобзанов вступили в добровольческий отряд «Барс—Белгородод». Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«С одной стороны, кадровые потери временные, безусловно, большие, а с другой стороны, горжусь мужественным поступком своих коллег», — сказал Гладков в видеообращении.

Губернатор рассказал, что бойцы добровольческого отряда будут получать минимум 80 тысяч рублей в месяц. Соответствующие средства будут выделены от Минобороны РФ и регионального бюджета.

1 октября «Барс—Белгород» приступил к выполнению боевых задач по охране Белгородской области от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отряд прошел подготовку под руководством опытных инструкторов, заявлял 1 октября Гладков.

Отряды «Барс» также сформированы в других приграничных регионах — Курской и Брянской областях. Они должны оказывать помощь оперативным штабам и решать задачи в рамках режима контртеррористической операции, введенного в приграничных регионах.

Ранее сообщалось, что белгородскую чиновницу внесли в перечень террористов и экстремистов.