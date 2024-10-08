Взрывы произошли в городе Черноморске Одесской области Украины. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Подробности не приводятся.

В настоящее время в Николаевской и Одесской областях звучат сирены воздушной тревоги.

По словам координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, были нанесены удары по Одесскому порту и морской гавани в Черноморске. Это произошло в момент разгрузки кораблей.

До этого сообщалось, что несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в подконтрольных Вооруженным силам Украины районах Запорожской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее бывший разведчик заявил, что Зеленского «кормят объедками».