Средства ПВО ночью уничтожили 16 беспилотников ВСУ над российской территорией

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией России за прошедшую ночь 16 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, 14 украинских беспилотников сбили над территорией Белгородской области. Еще два дрона ВСУ — над акваторией Черного моря.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на территории региона расчет ЗРК «Стрела-10» морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр» уничтожил разведывательный дрон «Фурия» Вооруженных сил Украины, который пытался обнаружить позиции российской артиллерии. Он отметил, что «на счету каждой «Стрелы-10» от пяти сбитых БПЛА».

Еще один украинский беспилотник сбили в ночь на 7 октября в одном из районов Воронежской области. По словам губернатора региона Александра Гусева, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее российские силы ПВО сбили за сутки 68 беспилотников.