Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Средства ПВО ночью уничтожили 16 беспилотников ВСУ над российской территорией

МО: ночью над Белгородской областью и Черным морем уничтожили 16 дронов ВСУ

close
Bulkin Sergey/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией России за прошедшую ночь 16 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, 14 украинских беспилотников сбили над территорией Белгородской области. Еще два дрона ВСУ — над акваторией Черного моря.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на территории региона расчет ЗРК «Стрела-10» морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр» уничтожил разведывательный дрон «Фурия» Вооруженных сил Украины, который пытался обнаружить позиции российской артиллерии. Он отметил, что «на счету каждой «Стрелы-10» от пяти сбитых БПЛА».

Еще один украинский беспилотник сбили в ночь на 7 октября в одном из районов Воронежской области. По словам губернатора региона Александра Гусева, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее российские силы ПВО сбили за сутки 68 беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами