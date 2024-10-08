По Одесскому порту и морской гавани в Ильичевске (украинское название — Черноморск) удары нанесли в момент разгрузки. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.
«В 1:12 «прилет» по Одесскому порту. В 1:14 по Ильичевскому», — отметил он.
Накануне пророссийское подполье помогло уничтожить состав с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.
До этого Лебедев сообщил, что производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для ВСУ приостановили из-за диверсии пророссийского сопротивления в Черниговской области.
Сергей Лебедев — координатор николаевского подполья. Его также знают как автора телеграм-канала «Лохматый Z». На Украине его обвинили в государственной измене, сотрудничестве с ФСБ и заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Лебедев назвал приговор суда признанием своих заслуг.
Ранее бывший разведчик заявил, что Зеленского «кормят объедками».