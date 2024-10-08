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В подполье сообщили об ударе по Одесскому порту

Лебедев: удары по портам в Одессе и Ильичевске зафиксировали во время разгрузки

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Телеграм-канал «РИА Новости»

По Одесскому порту и морской гавани в Ильичевске (украинское название — Черноморск) удары нанесли в момент разгрузки. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В 1:12 «прилет» по Одесскому порту. В 1:14 по Ильичевскому», — отметил он.

Накануне пророссийское подполье помогло уничтожить состав с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.

До этого Лебедев сообщил, что производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для ВСУ приостановили из-за диверсии пророссийского сопротивления в Черниговской области.

Сергей Лебедев — координатор николаевского подполья. Его также знают как автора телеграм-канала «Лохматый Z». На Украине его обвинили в государственной измене, сотрудничестве с ФСБ и заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Лебедев назвал приговор суда признанием своих заслуг.

Ранее бывший разведчик заявил, что Зеленского «кормят объедками».

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