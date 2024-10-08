Штурмовики Су-25 ВКС России сорвали ротацию ВСУ в Курской области

Российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом со ссылкой на министерство обороны РФ сообщает ТАСС.

По данным военного ведомства, экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и бронированную технику ВСУ. Тем самым ротация частей ВСУ в приграничье была сорвана.

В Минобороны отметили, что после применения авиационных ракет по разведанным целям российские штурмовики выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на аэродром вылета.

7 октября в министерстве обороны России заявили, что общие потери украинской армии на Курском направлении за все время боевых действий превысили 21 тыс.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее сообщалось, что ожидает ВСУ спустя два месяца вторжения в Курскую область.