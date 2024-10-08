Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЦАХАЛ опроверг сообщения о налете «Хезболлы» на дельтапланах

ЦАХАЛ опроверг сообщения Al Jadeed о налете «Хезболлы» на дельтапланах

close
Shutterstock

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла сообщения ливанского телеканала Al Jadeed о том, что шиитское движение «Хезболла» отправило на север Израиля своих вооруженных сторонников на дельтапланах. Об этом пишет ТАСС.

Ливанское СМИ сообщало о выброске «Хезболлой» десанта в районе населенного пункта Есуд-ха-Маала, однако в ЦАХАЛ подчеркнули, что риска для граждан нет.

При этом израильские СМИ сообщили о том, что дельтапланы использовались ЦАХАЛ для отправки подкрепления на границу с Ливаном. 7 октября 2023 года боевики ХАМАС использовали этот транспорт при нападении на израильские поселения.

Вечером 7 октября ЦАХАЛ объявил закрытой зоной пять приграничных поселений на севере Израиля. Днем 7 октября «Хезболла» заявила о массированном ракетном ударе по северу Хайфы.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее Израиль заявил об ударах ВВС по более 120 объектам «Хезболлы» в Ливане за час.

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами