ЦАХАЛ опроверг сообщения о налете «Хезболлы» на дельтапланах

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла сообщения ливанского телеканала Al Jadeed о том, что шиитское движение «Хезболла» отправило на север Израиля своих вооруженных сторонников на дельтапланах. Об этом пишет ТАСС.

Ливанское СМИ сообщало о выброске «Хезболлой» десанта в районе населенного пункта Есуд-ха-Маала, однако в ЦАХАЛ подчеркнули, что риска для граждан нет.

При этом израильские СМИ сообщили о том, что дельтапланы использовались ЦАХАЛ для отправки подкрепления на границу с Ливаном. 7 октября 2023 года боевики ХАМАС использовали этот транспорт при нападении на израильские поселения.

Вечером 7 октября ЦАХАЛ объявил закрытой зоной пять приграничных поселений на севере Израиля. Днем 7 октября «Хезболла» заявила о массированном ракетном ударе по северу Хайфы.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее Израиль заявил об ударах ВВС по более 120 объектам «Хезболлы» в Ливане за час.