В Белом доме не смогли подтвердить сведения об участии Бута в поставках оружия

Вашингтон не может подтвердить достоверность сведений о том, что депутат законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут вновь занялся оружейным бизнесом и поставляет оружие йеменским хуситам. Об этом, выступая на брифинге в столице США, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, она не может подтвердить информацию, появившуюся в американской газете Wall Street Journal (WSJ).

7 октября WSJ выпустила материал о том, что Бут якобы участвовал в переговорах с йеменскими хуситами о продаже оружия. Авторы статьи сослались на сотрудника одной из европейских служб безопасности и анонимные источники.

Сам Бут назвал статью WSJ вбросом, заявив о политической ангажированности издания.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя статью WSJ, отметил, что российские власти не доверяют слухам о возвращении Бута к торговле оружием.

Виктор Бут известен тем, что в апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил его к 25 годам лишения свободы по обвинению в торговле оружием, в поддержке терроризма через сотрудничество с группировкой «Революционные вооруженные силы Колумбии» и другими. В декабре 2022 года Бута обменяли на гражданку США, баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за хранение и контрабанду наркотиков.

Ранее Бут назвал Павлу Дурову единственное безопасное место в мире.