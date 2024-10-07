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Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву

Al Masirah: хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву

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Reuters

Бойцы йеменского движения «Ансар Аллах», также известные как хуситы, заявили, что атаковали двумя ракетами, включая гиперзвуковую, военные цели в Тель-Авиве. Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

«Мы осуществили две операции в рамках пятого этапа противостояния, с успехом поразив две цели», — сказано в тексте.

Отмечается, что военные цели в Тель-Авиве были поражены ракетами «Палестина-2» и «Зу Фикар».

7 октября американская газета The Wall Street Journal (WSJ) выпустила материал о том, что депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут якобы участвовал в переговорах с йеменскими хуситами о продаже оружия. Авторы статьи сослались на сотрудника одной из европейских служб безопасности и анонимные источники. Как утверждается в материале издания, в августе 2024 года Бут встретился в Москве с представителями йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы), которые хотели договориться о покупке автоматов на $10 млн.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя статью WSJ, отметил, что российские власти не доверяют слухам о возвращении Бута к торговле оружием.

Ранее Бут назвал «вбросом ко дню рождения Путина» статью о продаже оружия хуситам.

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