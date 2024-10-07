Гладков рассказал об обстрелах города Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды в понедельник, 7 октября, обстреляли город Шебекино, повреждены дома и автомобили. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, никто не пострадал, подчеркнул глава региона.

Он отметил, что в Шебекино зафиксировали повреждения девяти частных домовладений, на территории двух — перебита газовая труба. Аварийные бригады оперативно перекрыли подачу топлива.

Также осколками были посечены четыре легковых автомобиля, добавил Гладков.

Губернатор отметил, что администрация продолжит подомовой обход в светлое время суток.

7 октября Гладков заявил, что пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины атаковали Белгородскую область.

В этот же день губернатор сообщал, что украинские дроны атаковали четыре населенных пункта региона. В частности, одной из целей ВСУ стало село Новостроевка-Первая. Дрон нанес удар по сельскохозяйственной технике, из-за чего пострадал водитель.

Ранее в белгородском городе Шебекино из-за атаки беспилотника пострадала женщина.