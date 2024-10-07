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В СВР рассказали, как Запад может использовать солдат ВСУ после украинского конфликта

Нарышкин: солдат ВСУ могут использовать для дестабилизации ситуации в Евразии

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

После завершения военного конфликта на Украине западные страны могут использовать украинских военных для дестабилизации ситуации в Евразии. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, его заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Есть данные, что после завершения украинского конфликта боевиков предполагается использовать для дестабилизации Евразийского региона», — сказал он.

Также Нарышкин сообщил, что СВР России зафиксировала в Сирии многочисленные контакты эмиссаров Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины с лидерами террористических группировок. По информации Службы внешней разведки, в качестве «оплаты» за оказанную помощь власти Украины поставляют группировкам ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты, а также боеприпасы. Кроме того, Украина организовывает курсы подготовки операторов дронов.

Ранее Украина договорилась с террористами в Сирии об открытии нового фронта против РФ.

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