На Украине арестовали экс-чиновницу, заработавшую $6 млн на уклонистах

Печерский районный суд Киева арестовал бывшую чиновницу из Хмельницкой области, которая получила более $6 млн за содействие уклонистам. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Судьи избрали ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 декабря с правом залога в 500,1 млн гривен ($12,1 млн).

Государственное бюро расследований Украины выяснило, что руководительница Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяна Крупа и ее сын, возглавляющий областное управление пенсионного фонда, заработали миллионы на уклонистах. При обысках у них нашли наличными $6 млн. При этом две сумки с деньгами чиновница пыталась выбросить из окна. В сети также распространилось видео, на котором ее сын лежит на кровати, заваленной долларами, перебирает и гладит пачки денег.

Также выяснилось, что члены семьи Крупы имели право на отсрочку от мобилизации и выезд за границу, так как оформили инвалидность.

Ранее на Украине военкома дважды подряд задержали по делу о коррупции.