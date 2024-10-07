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В НАТО рассказали о сигнале для России в Литве

Подполковник Шиллеманс: присутствие НАТО в Литве — это сигнал для России

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Mindaugas Kulbis/AP

Тот факт, что солдаты НАТО находятся в Литве, это сигнал и демонстрация силы для российской стороны, заявил в интервью порталу Delfi командир немецко-нидерландского батальона, подполковник Бас Шиллеманс.

«Мы здесь, чтобы сдерживать врага. Мы здесь, если нужно, чтобы защищать литовское население <...>, и мы относимся к этому серьезно. Поэтому мы здесь тренируемся и демонстрируем свои способности как литовцам, так и Российской Федерации», — сказал военный.

Шиллеманс также назвал реальной угрозу, которая якобы исходит от России, и отметил, что присутствие войск Североатлантической альянса, это сигнал «не только для литовцев, но и для врагов»: не связываться с ними.

3 октября будущий еврокомиссар по обороне, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс обратился с призывом к Евросоюзу готовиться к возможной конфронтации с Россией. Кубилюс предрек начало возможного военного противостояния через шесть-восемь лет. Он также заявил о необходимости наращивания производства техники и снарядов.

Будущий еврокомиссар призвал на случай конфликта сформировать неприкосновенный запас боеприпасов для ЕС.

Ранее Литва призвала Запад победить Россию.

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