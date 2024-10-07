В «Исламском джихаде» заявили о ракетном обстреле израильских поселений около Газы

Бригады «Аль-Кудс» (военное крыло палестинской группировки «Исламский джихад» (организация запрещена в России)) заявили, что нанесли ракетные удары по израильским городам Сдерот, кибуц Нир-Ам и нескольким другим поселениям около границы с сектором Газа. Об этом сообщила пресс-служба бригады, передает РИА Новости.

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7 октября — годовщина начала конфликта между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем. Год назад тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Операция продолжается до сих пор и вышла за пределы Израиля. 23 сентября 2024 года израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». «Хезболлу» поддержал Иран, в первые дни запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее ХАМАС ударил ракетами по Тель-Авиву.