Американская газета заявила об участии Бута в продаже оружия хуситам

Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) выпустила материал о том, что депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут якобы участвовал в переговорах с йеменскими хуситами о продаже оружия. Авторы статьи сослались на сотрудника одной из европейских служб безопасности и анонимные источники.

Как утверждается в материале издания, в августе 2024 года Бут встретился в Москве с представителями йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы), которые хотели договориться о покупке автоматов на $10 млн. По данным WSJ, сделка была заключена.

Источники издания утверждают, что поставки оружия должны осуществляться в несколько этапов. Первые два подразумевают доставку автоматов АК-74 и их модернизированной версии. Как пишет WSJ, первые партии могут достичь йеменского порта Ходейда в октябре.

Кроме того, по данным издания, обсуждалась возможность поставки в Йемен противотанковых ракеты «Корнет» и зенитного оружия.

Сам Бут в комментарии РБК назвал статью WSJ вбросом, заявив о политической ангажированности издания.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя статью WSJ, отметил, что российские власти не доверяют слухам о возвращении Бута к торговле оружием.

В апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил Бута к 25 годам лишения свободы по обвинению в торговле оружием, в поддержке терроризма через сотрудничество с группировкой «Революционные вооруженные силы Колумбии» и другими. В декабре 2022 года Бута обменяли на гражданку США, баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за хранение и контрабанду наркотиков.

Ранее Виктор Бут назвал Дурову единственное безопасное место в мире.