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Российские войска взяли под контроль Гродовку в ДНР

МО: российские войска взяли под контроль город Гродовку в ДНР

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска взяли под свой контроль город Гродовку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, населенный пункт на Покровском направлении был взят под контроль в результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр».

Гродовка располагается на рубеже СелидовоНовогродовка — Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Покровск — один из крупнейших и стратегически важных населенных пунктов для украинских войск на западе ДНР. Помимо этого, армия получит возможность вести наступление в тыл Кураховской группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

7 октября первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ВС РФ будут вынуждены взять под контроль Днепропетровскую, Сумскую и Черниговскую области Украины ради обеспечения безопасности России.

3 октября Минобороны сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Угледар в ДНР. Российским военнослужащим удалось сломить украинскую оборону города, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв населенный пункт в клещи. Бойцы, штурмовавшие город, рассказали, что солдаты ВСУ сопротивлялись до последнего, укрываясь в шахтах и подвалах от огня российской артиллерии.

Ранее Минобороны сообщило о продвижении войск на северо-запад от Угледара.

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