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Российские военные уничтожили беспилотник в Херсонской области

Губернатор Сальдо: в Херсонской области уничтожен БПЛА самолетного типа

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Ashley Chan/Global Look Press

На территории Херсонской области расчет ЗРК «Стрела-10» морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр» уничтожил разведывательный беспилотный летательный аппарат «Фурия» Вооруженных сил Украины (ВСУ), который пытался обнаружить позиции российской артиллерии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Зенитчики комплексов «Стрела-10» специализируются на прикрытии наших подразделений от разведывательных и ударных беспилотников противника самолетного типа. Характеристики машин и выучка экипажей отлично приспособлены для этих целей», — написал он.

Сальдо отметил, что «на счету каждой «Стрелы-10» от пяти сбитых БПЛА», которые, по его словам, во много раз реже встречаются, чем обычные коптеры.

7 октября губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в регионе ВС России уничтожили украинскую ракету и беспилотник.

Накануне в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Курской областью. По информации ведомства, был уничтожен летательный аппарат самолетного типа.

Ранее Минобороны назвало число сбитых за ночь дронов над регионами РФ.

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