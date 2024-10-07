Армия Израиля зафиксировала запуск пяти снарядов с юга сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) засекла запуск пяти снарядов во время обстрела центральных районов страны. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Отмечается, что обстрел велся из района города Хан-Юнис на юге сектора Газа.

7 октября — годовщина начала конфликта между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем. Год назад тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Операция продолжается до сих пор и вышла за пределы Израиля. 23 сентября 2024 года израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». «Хезболлу» поддержал Иран, в первые дни запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее главы минобороны США и Израиля в годовщину атаки ХАМАС обсудили действия Ирана.